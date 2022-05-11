Волонтери з Кременчуцького національного університету відправили друге авто на фронт

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Виклдачі та студенти Кременчуцького націонаьного унівеситету, які з початку повномасштабного наступу рф організували пункт збору допомоги військовим. Як повідомляє пресслужба університету, волонтери КрНУ зібрали кошти вже на другий автомобіль, який відправили на фронт.

Також волонтери відправили бійцям вже 7 партію розгрузок та плитоносок. Наразі все, що вдається зібрати та закупити, передається безпосередньо на фронт.

Волонтерський пункт університету вже третій місяць працює у посиленому режимі, 7 днів на тиждень. У перші тижні війни зібрані кошти витрачалися переважно на продовольчі пайки для бійців ЗСУ та кременчуцької територіальної оборони. Наразі гроші спрямовують на виготовлення розгрузок та плитоносок для військових на передовій. На замовлення волонтерів їх шиють в одному з приватних цехів під Кременчуком. Розгрузки та плитоноски мають неабиякий попит, від бійців регулярно надходять замовлення на них, тож на передову відправили вже сьому партію цих виробів.

Бійці у розгрузках, якими їх забезпечили волонтери університету

Також на передову вже прибули два автомобілі, придбані за кошти, спільно зібрані волонтерами. Зокрема, волонтери КрНУ оплатили третину вартості одного з автомобілів та зібрали чималу суму на другий. А також узяли участь у зборі грошей на автомобіль швидкої допомоги.

Не припиняють волонтери передавати військовим і продукти харчування, теплі речі, робочі інструменти тощо

Пункт волонтерської допомоги КрНУ знаходиться за адресою: вул. Першотравнева, 20, аудиторія 2104 (2-й корпус, перший поверх).

Графік роботи: 9.00 – 17.00, сім днів на тиждень.

Телефони контактних осіб: Анфіса Шмельова – (097) 828-15-16;

Лариса Герасименко – (067) 900-43-65.

За бажанням, можна переказати кошти на картку 5168745121011859.

Кошти будуть використані на придбання сучасних індивідуальних аптечок для бійців ЗСУ.