Борець з Кременчука Владислав Іваніна виборов путівку на чемпіонат Європи

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 148

Кременчуцький борець греко-римсього стилю Владислав Іваніна виборов путівку на чемпіонат Європи, який відбудеться в Італії. Про успіхи свого вихованця повідомила пресслужба спортивної школи-інтернату ім.І.Піддубного.

Владислав Іваніна під керівництвом тренера Сергія Бузька змагався в Олімпійському навчально-спортивному центрі Конча-Заспа. Наш спортсмен показав хороший результат на контрольних сутичках борців греко-римського стилю. Ці змагання стали відбірковими на чемпіонат Європи U 20, який відбудеться в Римі.