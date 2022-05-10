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Захисники Маріуполя показали в яких умовах перебувають поранені

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 0

 

Це має бачити весь цивілізований світ

Увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти! Світлини з шпиталю, який облаштували на Азовсталі в Маріуполі, показала пресслужба Азова.

- В повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування.

Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами.

Військовослужбовці, яких ви бачите на фото і ще сотні на заводі "Азовсталь" - з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ. Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них?
Ми вимагаємо негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд, - йдеться у повідомленні. 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Азов

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Теги: війна Азовсталь Маріуполь
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