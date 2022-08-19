На Полтавщині поліція встановлює обставини загибелі 47-річного чоловіка на воді

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 257

У Бутенках знайшли мертвого чоловіка у річці. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.

Сьогодні, 19 серпня, близько 9-ї години до відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від старости Бутенківської громади про виявлення тіла чоловіка у річці.

Отримавши інформацію про смерть людини, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили особу. Для встановлення причини смерті 47-річнного місцевого жителя, його тіло направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з’ясовує слідство.

Нагадуємо, що у Запсіллі з'ясовують обставини смерті 65-річного місцевого жителя.