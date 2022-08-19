Голова Кременчуцької райради закликає реагувати на повітряну тривогу, а зарплату віддає на потреби ЗСУ

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 258 Коментарів: 1

Він вважає, що ігнорування сигналів повітряної тривоги – це неповага до військовослужбовців ППО

Голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський свою зарплату перераховує на потреби ЗСУ. Про це він сьогодні заявив на брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

За його словами, таке рішення його родина прийняла спільно ще на початку війни.

Дмитро Колотієвський зазначив, що ситуації з фінансуванням райради дуже напружена, коштів державою виділяється обмаль, і тому на різні господарчі потреби райради приходиться гроші брати з родинного гаманця.

- Бюджет у райраді майже відсутній, тому приходиться забезпечувати деякі потреби з особистої кишені, - заявив Дмитро Колотієвський.

Він зауважив, що його обурює ставлення багатьох до сигналів повітряної тривоги, коли на них ніяк не реагують.

- Люди не реагують – гуляють собі немовби нічого не трапилось. Давайте поважати працю військовослужбовців протиповітряної оборони, які цілодобово чергують, щоб якнайшвидше повідомити нам про виявлення небезпеки ракетного чи авіаційного удару. Особливо звертаю увагу керівників підприємств та установ, в яких працюють люди. У разі настання важких наслідків, ігнорування повітряної тривоги – це питання кримінальної відповідальності керівника, - зазначив Дмитро Колотієвський.