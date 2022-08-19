Голова Кременчуцької райради закликає реагувати на повітряну тривогу, а зарплату віддає на потреби ЗСУ

Голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський свою зарплату перераховує на потреби ЗСУ. Про це він сьогодні заявив на брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації.
За його словами, таке рішення його родина прийняла спільно ще на початку війни.
Дмитро Колотієвський зазначив, що ситуації з фінансуванням райради дуже напружена, коштів державою виділяється обмаль, і тому на різні господарчі потреби райради приходиться гроші брати з родинного гаманця.
Він зауважив, що його обурює ставлення багатьох до сигналів повітряної тривоги, коли на них ніяк не реагують.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер