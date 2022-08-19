На Кременчуччині попрощалися з військовим Олександром Топтуном

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 136

У Пирогах Кременчуцького району сьогодні, 19 серпня, прощалися із загиблим Героєм Олександром Топтуном, який віддав своє життя за Україну.

Напередодні мешканці громади зустріли захисника у Глобиному живим коридором. А сьогодні у Пирогах біля рідної оселі Олександра односельці та мешканці громади зібралися, аби віддати шану та провести в останню путь військового.



Щирі співчуття рідним та близьким. Низький уклін воїну, перед яким ми всі в неоплатному боргу, слава Герою!