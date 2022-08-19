На Кременчуччині попрощалися з військовим Олександром Топтуном

У Пирогах Кременчуцького району сьогодні, 19 серпня, прощалися із загиблим Героєм Олександром Топтуном, який віддав своє життя за Україну.
Напередодні мешканці громади зустріли захисника у Глобиному живим коридором. А сьогодні у Пирогах біля рідної оселі Олександра односельці та мешканці громади зібралися, аби віддати шану та провести в останню путь військового.
Щирі співчуття рідним та близьким. Низький уклін воїну, перед яким ми всі в неоплатному боргу, слава Герою!
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер