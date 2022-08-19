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Нацгвардієць з Кременчука «Ліхач»: «12 годин безперервних перестрілок»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 0

 

За проявлений героїзм, за чітке виконання поставлених задач у відсічі збройної агресії Дмитро з позивним «Ліхач» нагороджений відзнакою командувача Національної гвардії України – нагрудним знаком «За доблесну службу»

Дмитро у 2019 році за особистим бажанням вступив на службу до лав Національної гвардії України. Під час проходження строкової служби Дмитро зрозумів, що йому до душі військова справа. Вже у 2020 році підписав контракт, та вже за декілька місяців потрапив на свою першу ротацію в район проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба військова частина 3059 Національної гвардії України. 

- Дмитро завжди проявляв себе з гарної сторони. Вправно володіє зброєю, має навички надання першої допомоги, завжди допоможе своїм побратимам у скрутній ситуації або просто надасть гарну пораду, - говорить про бійця командир роти.

 

- На зимову ротацію я поїхав старшим на одну з військових позицій. Ввечері 23 лютого почалися активні бойові дії на лінії зіткнення, а вже зранку нам повідомили, що розпочалось повномасштабне вторгнення», - про початок війни згадує «Ліхач».

Наша ротна група відступила до міста Волновахи, саме там згодом було наше перше бойове завдання. Ми вирушили в село Старогнатівка на підтримку танків, але коли почався бій, російських військ виявилося надто багато і нас стрімко оточили.

Під покровом ночі ми вийшли з позицій під артилерійські та танкові удари. Всю ніч з танковою ротою ми минали захоплені силами противника населені пункти.

Відступивши та змінивши позиції ми передислокувалися до міста Курахово. Через декілька днів отримали новий наказ на оборону Волновахи. Зайнявши оборону, вранці почався той бій, який я з побратимами та нашим командиром не забуду ніколи. Масований наступ противника, ворожа артилерія та авіація, підтримка танками. Оборона міста тривала 12 годин з безперервними перестрілками. Ми утримували позицію до останнього, саме в той момент я найбільше пишався побратимами за гідну відсіч ворогу. Навіть після поранень гвардійці не відступали , жодних вагань, страху не відчував жоден з нас.

Вже за декілька діб ми повернулися до Курахово та отримали нове бойове завдання, а саме зачистка села Степне, де ми ще шість днів тримали оборону, та постійно відбивали атаки противника, - згадує бої Дмитро.

За проявлений героїзм, за чітке виконання поставлених задач у відсічі збройної агресії Дмитро з позивним «Ліхач» нагороджений відзнакою командувача Національної гвардії України – нагрудним знаком «За доблесну службу».

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна нацгвардія
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