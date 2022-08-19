Як надавати серцево-легеневу реанімацію: у Кременчуці відбудеться тренінг

Цими вихідними у Кременчуці відбудуться два тренінги, який проведе волонтер Роман Бутрімов.
20 серпня, субота. Тема: Серцево-легенева реанімація.
Початок об 11.00. Тривалість заходу 3,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
Велика тема. Практика із навчальним манекеном та тренаженом АЗД.
21 серпня, неділя. Тема: Практичне відпрацювання отриманих навичок
Початок об 11.00. Тривалість заходу 2 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти 7х14 см, шарф або косинка, зручний одяг.
Тренінг орієнтований на тих, хто вже був на заходах. Та можуть прийти всі бажаючі.
Зупиняємо умовні кровотечі, накладаємо пов‘язки, переміщуємо постраждалого, працюємо із манекеном для СЛР.
Тренінг волонтерський. Кількість місць чітко обмежена.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер