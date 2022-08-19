Як надавати серцево-легеневу реанімацію: у Кременчуці відбудеться тренінг

Вчора, 22:00 Переглядів: 678

Цими вихідними у Кременчуці відбудуться два тренінги, який проведе волонтер Роман Бутрімов.

20 серпня, субота. Тема: Серцево-легенева реанімація.

Початок об 11.00. Тривалість заходу 3,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

Велика тема. Практика із навчальним манекеном та тренаженом АЗД.

21 серпня, неділя. Тема: Практичне відпрацювання отриманих навичок

Початок об 11.00. Тривалість заходу 2 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти 7х14 см, шарф або косинка, зручний одяг.

Тренінг орієнтований на тих, хто вже був на заходах. Та можуть прийти всі бажаючі.

Зупиняємо умовні кровотечі, накладаємо пов‘язки, переміщуємо постраждалого, працюємо із манекеном для СЛР.

Тренінг волонтерський. Кількість місць чітко обмежена.

- Звертаю увагу - місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти - пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю увагу - попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишите мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85, - повідомив волонтер Роман Бутрімов.