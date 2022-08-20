Спека трохи спаде, але синоптики обіцяють дощ з грозою: прогноз погоди у Кременчуці на вихідні

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Вихідні дні будуть теплими та порадують кременчужан тим, що спека, від якої вони потерпали останні дні, трохи спаде. Втім, прохолоди очікувати не варто. А головною відмінністю двох вихідних стане те, що у суботу вдень очікується дощ із грозою, а у неділю небо буде чисте, а сонечко добряче припікатиме.

За прогнозами синоптиків у суботу, 20 серпня у Кременчуці та Кременчуцькому районі буде хмарно. Удень очікується дощ із грозою, який закінчиться під вечір. Температура вночі 18°, вдень – до 25° тепла, швидкість вітра – до 2 м/с.

У неділю, 21 серпня, у Кременчуці та районі очікується ясний і безхмарний день, без опадів. Температура вночі 19°, вдень – до 27° тепла, швидкість вітра – до 2,6 м/с.

Народний прогноз погоди

20 серпня вшановується пам'ять святого Марина воїна; преподобного Пимена Печерського. У народі існувала така приказка відносно цього дня: «Пимени-Марини - не шукай у лісі малини». З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.

21 серпня вшановується пам'ять святителя Мирона, єпископа Критського. У народі святого називали Мирон Вітрогон і говорили: «Мирони-Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть», так як у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, «який Мирон - такий січень».