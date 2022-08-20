В «Академії майбутнього» на дітей чекає велика кількість тварин

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 376

Повним ходом йде набір до гуртків цього КЗПО на новий навчальний рік

У комунальному закладі позашкільної освіти «Академія майбутнього» на маленьких любителів фауни чекають два найпопулярніші гуртки - «Любителі домашніх тварин» і «Юні акваріумісти». Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Тут дітки зможуть попрактикуватися догляду за:

морськими свинками;

декоративними крисами;

хом’яками;

шиншилами;

кролями;

черепахами;

хвилястими папугами;

нерозлучниками;

корелами;

декоративних рибок.

- І це ще не повний список мешканців живого куточку «Академії», - додають у пресслужбі КМР.

Наразі у цьому КЗПО вже навчаються 130 дітей-переселенців, а з 15 вересня стартує новий навчальний рік. Тож йде набір усіх охочих у 5 гуртків.

Адреса КЗПО «Академія майбутнього»: проспект Свободи, 128.

Телефон: (098)620-75-70.

Нагадуємо, що дітей запрошують у безкоштовні гуртки у Кременчуці.