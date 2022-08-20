В «Академії майбутнього» на дітей чекає велика кількість тварин

У комунальному закладі позашкільної освіти «Академія майбутнього» на маленьких любителів фауни чекають два найпопулярніші гуртки - «Любителі домашніх тварин» і «Юні акваріумісти». Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Тут дітки зможуть попрактикуватися догляду за:
Наразі у цьому КЗПО вже навчаються 130 дітей-переселенців, а з 15 вересня стартує новий навчальний рік. Тож йде набір усіх охочих у 5 гуртків.
Адреса КЗПО «Академія майбутнього»: проспект Свободи, 128.
Телефон: (098)620-75-70.
Нагадуємо, що дітей запрошують у безкоштовні гуртки у Кременчуці.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер