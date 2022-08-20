Ювенальна поліція Полтавщини оголосила конкурс для юних користувачів соцмереж

До Дня знань та початку нового навчального року поліція Полтавщини оголосила конкурс активного читача соцмереж Ювенальна поліція Полтавщини для мешканців Полтавської області, віком від 7 до 18 років.
Про це повідомили у відділ комунікації поліції Полтавщини.
Умови конкурсу:
Якщо ви маєте фото з поліцейськими, можете викласти їх на особистій соціальній сторінці з хештегом #ЮвенальнаполіціяПолтавщини та з позначенням сторінок @ЮвенальнаПоліціяПолтавщини та @juvenal.police.polt. Це збільшить ваші шанси на перемогу.
Результати будуть оголошені 31 серпня на офіційній сторінці у Facebook. Окрім того, переможець отримає СМС-повідомлення від організаторів конкурсу з додатковою інформацією про час та місце нагородження, яке відбудеться 1 вересня, у День знань.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер