Ювенальна поліція Полтавщини оголосила конкурс для юних користувачів соцмереж

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 232

До Дня знань та початку нового навчального року поліція Полтавщини оголосила конкурс активного читача соцмереж Ювенальна поліція Полтавщини для мешканців Полтавської області, віком від 7 до 18 років.

Про це повідомили у відділ комунікації поліції Полтавщини.

Умови конкурсу:

необхідно вподобати сторінки Ювенальної поліції Полтавщини у Facebook та в Instagram;

викласти у коментарях до допису у Facebook або в Instagram, ваші роздуми про ювенального поліцейського (зовнішній вигляд, особисті та професійні якості тощо);

виявляти активність на сторінках ювенальної превенції у соціальних мережах, залишаючи під публікаціями та світлинами вподобайки та коментарі.

Якщо ви маєте фото з поліцейськими, можете викласти їх на особистій соціальній сторінці з хештегом #ЮвенальнаполіціяПолтавщини та з позначенням сторінок @ЮвенальнаПоліціяПолтавщини та @juvenal.police.polt. Це збільшить ваші шанси на перемогу.

- Переможця конкурсу оберуть серед найактивніших читачів соцсторінок ювенальної поліції Полтавщини, - заявила Ірина Москаленко, очільниця відділу ювенальної превенції обласної поліції.

Результати будуть оголошені 31 серпня на офіційній сторінці у Facebook. Окрім того, переможець отримає СМС-повідомлення від організаторів конкурсу з додатковою інформацією про час та місце нагородження, яке відбудеться 1 вересня, у День знань.