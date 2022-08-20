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Кременчук, Афіша

Ювенальна поліція Полтавщини оголосила конкурс для юних користувачів соцмереж

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 232

 

Результати будуть оголошені 31 серпня

До Дня знань та початку нового навчального року поліція Полтавщини оголосила конкурс активного читача соцмереж Ювенальна поліція Полтавщини для мешканців Полтавської області, віком від 7 до 18 років.

Про це повідомили у відділ комунікації поліції Полтавщини.

Умови конкурсу:

  • необхідно вподобати сторінки Ювенальної поліції Полтавщини у Facebook та в Instagram;
  • викласти у коментарях до допису у Facebook або в Instagram, ваші роздуми про ювенального поліцейського (зовнішній вигляд, особисті та професійні якості тощо);
  • виявляти активність на сторінках ювенальної превенції у соціальних мережах, залишаючи під публікаціями та світлинами вподобайки та коментарі.

Якщо ви маєте фото з поліцейськими, можете викласти їх на особистій соціальній сторінці з хештегом #ЮвенальнаполіціяПолтавщини та з позначенням сторінок @ЮвенальнаПоліціяПолтавщини та @juvenal.police.polt. Це збільшить ваші шанси на перемогу.

- Переможця конкурсу оберуть серед найактивніших читачів соцсторінок ювенальної поліції Полтавщини, - заявила  Ірина Москаленко, очільниця відділу ювенальної превенції обласної поліції.

Результати будуть оголошені 31 серпня на офіційній сторінці у Facebook. Окрім того, переможець отримає СМС-повідомлення від організаторів конкурсу з додатковою інформацією про час та місце нагородження, яке відбудеться 1 вересня, у День знань.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: пресслужба поліції
Теги: конкурс соцмережі
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