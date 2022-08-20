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У Кременчуці внаслідок двох ДТП травмовано 2 осіб - дитину і підлітка

Сьогодні, 09:59 Переглядів: 446

 

Обидва ДТП сталися учора у другій половині дня

Дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими сталися у Кременчуці упродовж минулої доби. Травмовані двоє людей, серед постраждалих 6-річна дитина. Поліція встановлює обставини та причини ДТП.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Перша дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 19 серпня, близько 16.00, по вулиці Івана Приходька. За попередніми даними слідства, зіткнулися мотоцикл «Geon», під керуванням 16-річного підлітка, та автомобіль Mersedes-Benz, під керуванням 42-річного місцевого жителя.
Унаслідок зіткнення транспортних засобів водій мотоциклу отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до лікарні.

- За даним фактом слідчим підрозділом, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, - повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася у Кременчуці вчора близько 18.20 на перехресті проспекту Свободи, вулиці Троїцької та вулиці Хорольської. Попередньо відомо, що зіткнулися автомобіль Mazda, під керуванням 32-річної жінки та автомобіль Audi, під керуванням 42-річного чоловіка. Унаслідок ДТП малолітнього пасажира автомобіля Audi (дитина 2016 р. н.) доставлено до медичного закладу.

За даним фактом також відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.

- Обставини та причини обох ДТП з’ясовує слідство, - зазначають у Відділі комунікації поліції.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП Кременчук
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