У Севастополі заявили про атаку безпілотника на штаб Чорноморського флоту рф

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 327

Гарні ранкові новини про чергову «бавовну» у Криму

В окупованому Севастополі вранці у суботу, 20 серпня, пролунав вибух поблизу штабу Чорноморського флоту рф. Окупанти повідомляють, що український безпілотник нібито врізався у дах будівлі штабу.

Спершу про вибух біля штабу флоту повідомили у Telagram-каналах. Вони опублікували також відео задимлення над будівлею.

За словами маріонетки кремля так званого «губернатора» Севастополя Міхаіла Развожаєва, на дах штабу Чорноморського флоту впав безпілотник.

- 25 хвилин тому до даху прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає, — написав представник окупаційної влади у Telegram.

Він заявив, що серйозних руйнувань нібито немає.

Штаб оточили екстрені служби, підходи та під'їзди перекриті поліцією, а мешканців просять не виходити на вулицю.

Нагадаємо, увечері у Севастополі місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Згідно з повідомленнями російських та кримських ЗМІ, над містом спрацювала російська ППО.

У п'ятницю, 19 серпня, та сьогодні вранці у тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії також спрацювала ППО окупантів.

«Бавовна» у Криму відтепер звичайне явище.

Мабуть у відповідь, уранці 20 серпня російські окупанти скерували на Дніпропетровську область чотири ракети «Калібр».

Усі збили сили протиповітряної оборони України, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

- Крутий початок суботи від наших військових. Слава нашим військовим, – написав він.

Очевидці зняли, як наша ППО успішно відпрацювала по ворожих ракетах.