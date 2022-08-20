У Севастополі заявили про атаку безпілотника на штаб Чорноморського флоту рф

В окупованому Севастополі вранці у суботу, 20 серпня, пролунав вибух поблизу штабу Чорноморського флоту рф. Окупанти повідомляють, що український безпілотник нібито врізався у дах будівлі штабу.
Спершу про вибух біля штабу флоту повідомили у Telagram-каналах. Вони опублікували також відео задимлення над будівлею.
За словами маріонетки кремля так званого «губернатора» Севастополя Міхаіла Развожаєва, на дах штабу Чорноморського флоту впав безпілотник.
Він заявив, що серйозних руйнувань нібито немає.
Штаб оточили екстрені служби, підходи та під'їзди перекриті поліцією, а мешканців просять не виходити на вулицю.
Нагадаємо, увечері у Севастополі місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Згідно з повідомленнями російських та кримських ЗМІ, над містом спрацювала російська ППО.
У п'ятницю, 19 серпня, та сьогодні вранці у тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії також спрацювала ППО окупантів.
«Бавовна» у Криму відтепер звичайне явище.
Мабуть у відповідь, уранці 20 серпня російські окупанти скерували на Дніпропетровську область чотири ракети «Калібр».
Усі збили сили протиповітряної оборони України, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.
Очевидці зняли, як наша ППО успішно відпрацювала по ворожих ракетах.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер