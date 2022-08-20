Кабмін дозволив виїжджати за кордон чоловікам: кого це стосується

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 349

Виїзд дозволять не більше, ніж на 7 днів з певних умов

З 1 вересня чоловіків зможуть випускати у відрядження за кордон строком на 7 днів при виконанні визначених урядом умов. Про це повідомляє Держспецзв’язку із посиланням на постанову Кабінету міністрів.

Так, З 1 вересня чоловіки - фізичні особи-підприємці та юрособи - на порталі Дія за допомогою послуги єВідрядження зможуть оформити дозвіл на робочу поїздку за кордон.

У відрядження зможуть відправитись ті, хто подав податкову звітність, сплатив єдиний соціальний внесок і за сім днів до відрядження вніс 200 тис. грн на рахунок Ощадбанку. Також необхідно, щоб середня зарплата в компанії становила не менше 20 тис. гривень

При цьому відправити у відрядження підприємство може не більше 10% співробітників.

Робоче відрядження може тривати не довше семи днів.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні продовжено до 31 листопада 2022 року.