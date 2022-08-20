У суботу, 27 серпня, на Пслі відбудеться патріотичний заплив «ТРИЗУБ» для усіх охочих

Рівно через тиждень - у суботу, 27 серпня, KremenStyle організовує на Пслі у Потоках патріотичний заплив для усіх охочих «ТРИЗУБ». Тобто, усі любителі плавання, як діти, так і дорослі, аматори та досвідчені спортсмени, зможуть випробувати свої сили на дистанції довжиною у 1000, 2000 та 3000 метрів. Старт запливу об 11.00 від пляжу у селі Потоки.
За його словами, усі учасники запливу будуть нагороджені українською символікою, а призери отримують медалі та вітамінні комплекси від МедХауз.
Варто зазначити, що журналіст «Кременчуцького Телеграфа» також братиме участь у цьому запливі.
Інформацію щодо участі у патріотичному запливі «ТРИЗУБ» можна отримати за телефоном - 0963713462.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер