У суботу, 27 серпня, на Пслі відбудеться патріотичний заплив «ТРИЗУБ» для усіх охочих

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Рівно через тиждень - у суботу, 27 серпня, KremenStyle організовує на Пслі у Потоках патріотичний заплив для усіх охочих «ТРИЗУБ». Тобто, усі любителі плавання, як діти, так і дорослі, аматори та досвідчені спортсмени, зможуть випробувати свої сили на дистанції довжиною у 1000, 2000 та 3000 метрів. Старт запливу об 11.00 від пляжу у селі Потоки.

- Для участі у змаганнях запрошуємо усіх охочих, як аматорів, так і спортсменів усіх вікових категорій. Наш клуб KremenStyle постійно проводить спортивні змагання у Кременчуці, в яких можуть прийняти участь не тільки досвідчені спортсмени, а й любителі плавання, бігу та велоспорту. Отже запрошуємо до участі, - пояснив організатор заходу Сергій Кірчик.

За його словами, усі учасники запливу будуть нагороджені українською символікою, а призери отримують медалі та вітамінні комплекси від МедХауз.

Варто зазначити, що журналіст «Кременчуцького Телеграфа» також братиме участь у цьому запливі.

Інформацію щодо участі у патріотичному запливі «ТРИЗУБ» можна отримати за телефоном - 0963713462.