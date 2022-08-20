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Хто найбільше допомагає Україні у війні проти російських агресорів: опубліковані нові дані

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 493

 

Найбільше Україні допомагають англосакси, Польща та країни Прибалтики

Інститут світової економіки Кільського університету (Німеччина) опублікував нові оцінки масштабів військової допомоги, яку країни світу надають Україні.

За даними німецьких експертів на 1 липня, головним військовим донором України залишаються США, які надали вже 25,45 млрд доларів. На другому місці - Великобританія, яка виділила допомогу на 4,11 млрд доларів. На третьому місці - Польща (1,83 млрд доларів), а на четвертому - Німеччина (1,22 млрд доларів).

Звісно, що країни, що допомагають нам різні за розмірами, військовими, фінансовими та економічними можливостями. Якщо рахувати надану України допомогу за часткою їх валового внутрішнього продукту, то перше місце займає Естонія - вона надала Києву підтримку на суму, що становить 0,8% ВВП країни. На другому місці - Латвія (приблизно та ж частка у ВВП), на третьому - Польща (0,5% ВВП), а на четвертому - Литва (0,3% ВВП).

Дані Кільського університету не враховують допомогу, яку країни світу вже пообіцяли виділити Україні, але поки цього не зробили. Тому вони можуть не давати повної картини підтримки, яку насправді отримують Збройні сили України у найближчий час.

Експерти Інституту світової економіки також оцінили рівень нової допомоги, яку країни світу пообіцяли виділити Україні у липні.

- Донорські держави не ініціювали практично ніякої нової допомоги, але відправили частину з уже обіцяного раніше, у тому числі озброєння, - зазначають в аналітичному центрі. 

Однак вчора, 19 серпня, стало відомо, що у Міністерстві оборони США оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю $775 млн.
Завдяки новому пакету Україна отримає:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • 16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тисяч снарядів до них;
  • 15 безпілотників ScanEagle;
  • протилокаційні ракети HARM;
  • 1 000 важких протитанкових ракет TOW;
  • 1 000 протитанкових комплексів Javelin;
  • транспорт із протимінним захистом.

У міністерстві оборони США пояснили, що безпілотники ScanEagle дадуть ЗСУ змогу наводити на ціль весь комплекс артилерійських можливостей.
Водночас зазначається, що США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS за два-три місяці.

Наразі США вивчають можливість передачі Україні новітнього озброєння для зламу перебігу бойових дій на сході та півдні на користь України .

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна допомога США Польща
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