У Кременчуці 6-річна дівчинка випала з вікна третього поверху - дитину з травмами госпіталізовано

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Вчора, 19 серпня, близько 18.00, до поліції Кременчука надійшло повідомлення, що малолітня дитина випала з вікна багатоповерхівки, що по вулиці Вадима Пугачова.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Отримавши інформацію про травмування дитини, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Кременчуцького райуправління та ювенальні поліцейські. Попередньо встановлено, що дівчинка, 2016 року народження, обперлася об москітну сітку та випала з вікна третього поверху. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні. Наразі обставини події з’ясовують ювенальні поліцейські.

- Шановні батьки!

Постійно контролюйте малолітніх дітей як на вулиці, так і в побуті. Роз’яснюйте їм правила безпечної поведінки. У помешканнях рекомендуємо обмежити доступ малолітніх дітей до відчинених вікон, балконів, в тому числі облаштованих захисними москітними сітками, які створюють хибну уяву захисту. Бережіть себе та своїх близьких!, - звернувся до батьків Відділ комунікації поліції Полтавської області.