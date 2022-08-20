У Кременчуці 6-річна дівчинка випала з вікна третього поверху - дитину з травмами госпіталізовано

Вчора, 19 серпня, близько 18.00, до поліції Кременчука надійшло повідомлення, що малолітня дитина випала з вікна багатоповерхівки, що по вулиці Вадима Пугачова.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Отримавши інформацію про травмування дитини, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Кременчуцького райуправління та ювенальні поліцейські. Попередньо встановлено, що дівчинка, 2016 року народження, обперлася об москітну сітку та випала з вікна третього поверху. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні. Наразі обставини події з’ясовують ювенальні поліцейські.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер