Поліція Полтавщини розшукала двох підлітків, які пішли з дому та не повернулися

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 371

Близько першої години ночі 20 серпня до відділу №2 Полтавського районного управління поліції за допомогою звернувся 21-річний полтавчанин з проханням розшукати його неповнолітнього брата. Той нікого не попередивши залишив місце проживання та не повернувся. Поліція одразу розпочала пошукові заходи та за 1,5 години знайшла підлітка.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Отримавши інформацію про зникнення хлопчика, на його пошуки ми задіяли максимальну кількість працівників поліції підрозділу та орієнтували всі патрульні наряди поліції міста та району. І вже через півтори години пошукових заходів слідчо-оперативна група знайшла хлопця на території Шевченківського району Полтави. На даний час із ним все гаразд. Обставини цієї події вивчають ювенальні поліцейські, - розповів начальник відділу поліції №2 Олександр Скриль.

За повідомлення Відділу комунікації поліції Полтавщини, увечері того ж дня, 19 серпня, до Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від 48-річної полтавчанки про те, що її малолітній син зник безвісти та не відповідає на телефонні дзвінки. Поліція також швидко розшукала дитину та повернула його матері.

- До чергової частини звернулась мати дитини. Жінка повідомила, що її 12-річний син вдень пішов із дому та не повернувся. На телефонні дзвінки не відповідає. Тож на пошуки дитини одразу було залучено максимальну кількість особового складу підрозділу поліції. Також відповідні орієнтування ми надали всім патрульним нарядам міста. І вже близько опівночі малолітнього було знайдено на території Шевченківського району обласного центру. Хлопця повернули додому. Із ним все добре, - пояснив начальник відділу ювенальної превенції Полтавського райуправління поліції Сергій Кива.

Наразі обставини такої поведінки обох підлітків вивчає ювенальна поліція.