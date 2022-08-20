Лялька, журналіст та курорт: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Даніель Коул «Лялька»

Детектив Натан Вульф був переконаний, що знає про злочини все. Аж поки колишня напарниця Емілі Бакстер не попросила його завітати до сусіднього будинку – на місце злочину.

Він похолонув від жаху, побачивши посеред кімнати страхітливу фігуру. Підвішену над підлогою моторошну маріонетку було зшито з частин людського тіла. Натан Вульф приймає виклик. Тепер йому потрібно упізнати загиблих, з’ясувати, як душогуб обирає жертв, а головне – знайти його самого. Та вбивця, здається, завжди на крок попереду.