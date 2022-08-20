Лялька, журналіст та курорт: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Даніель Коул «Лялька»
Детектив Натан Вульф був переконаний, що знає про злочини все. Аж поки колишня напарниця Емілі Бакстер не попросила його завітати до сусіднього будинку – на місце злочину.
Він похолонув від жаху, побачивши посеред кімнати страхітливу фігуру. Підвішену над підлогою моторошну маріонетку було зшито з частин людського тіла. Натан Вульф приймає виклик. Тепер йому потрібно упізнати загиблих, з’ясувати, як душогуб обирає жертв, а головне – знайти його самого. Та вбивця, здається, завжди на крок попереду.
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Любко Дереш «Спустошення»
Спекотний серпневий день. Троє чоловіків опиняються на одній лінії подій. Кожен здійснює відчайдушну спробу змінити власний сценарій, сценарій людей навколо, сценарій історії. Відомий журналіст Федір Могила влаштовується помічником серйозного інвестора, який бажає вкрай швидко сформувати ринок психотехнологій. Вони вступають в альянс із колишнім працівником радянських закритих лабораторій, професором Гуровим, щоб здійснити інноваційний прорив. Однак кожен із учасників цього союзу, як виявляється, має приховані мотиви. Що це? Сценарії, запущені з аномальної Зони? Постінформаційний апокаліпсис? Чи ще щось?
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Ліян Моріарті «Дев’ять незнайомців»
Дев’ятеро людей зустрічаються на оздоровчому курорті, відірваному від світу. Хтось приїхав сюди, щоб позбутися зайвої ваги, хтось хотів би перезавантажитися, а дехто опинився тут із причин, у яких не хоче зізнатися навіть собі. Оточені розкішшю й турботою, занурені в медитації та самоусвідомлення, ці люди розуміють, що для втілення своїх задумів їм, можливо, доведеться докласти певних зусиль. Але жоден із них не міг навіть уявити, наскільки непростими можуть виявитися десять днів перебування в цьому місці.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер