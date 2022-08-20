У Горішніх Плавнях робітник одного з підприємств впав з дев'ятиметрової опори

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Вчора, 19-го серпня, 32-річний працівник одного з підприємств Горішніх Поавнів під час виконання робіт впав з опори висотою близько 9-ти метрів. Постраждалого госпіталізовано до місцевої лікарні.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

Повідомлення про травмування та госпіталізацію робітника надійшло до відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції від медичних працівників близько 16-ї години.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини травмування людини.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.271 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини події, - йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції.