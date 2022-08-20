У Кременчуці 42-річного чоловіка пограбував рецидивіст - поліція затримала грабіжника

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 272

У разі визнання судом вини затриманому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі

У Кременчуці місцевий чоловік, який раніше мав проблеми із законом, пограбував 42-річного мешканця Кременчуцького району. Це сталося вчора, 19 серпня, на проспекті Лесі Українки. Повідомлення від потерпілого про пограбування надійшло до Кременчуцького районного управління поліції вчора близько 11.00.

Про скоєння злочину повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції та СУ ГУНП.

Грабіжник заволодів рюкзаком з особистими речами та грошима потерпілого. Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та оперативники.

Поліція затримала грабіжника в порядку ст.208 КПК України. Слідчим поліції фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

- У ході проведення першочергових оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили особу, причетну до пограбування. Ним виявився 34-річний місцевий чоловік, який вже мав проблеми із законом. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу, - повідомляє начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.

- У разі визнання судом вини затриманому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі, - зазначають у Віддіді комунікації поліції Полтавщини.