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Кременчук, Надзвичайні новини

На Кременчуччині поліція затримала браконьєра, який з човна ловив рибу та заподіяв шкоди на 84 тис грн

Сьогодні, 16:56 Переглядів: 103

 

А виловив браконьєр сітками у природньому парку усього 20 кг риби, за що може отримати до 3-х років обмеження волі

Сьогодні, 20-го серпня, під час проведення рейду акваторією Сулинської затоки Національного природного парку «Нижньосульський» працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили місцевого жителя, який з човна за допомогою 6 сіток займався незаконним виловом риби. Чоловік браконьєрничав у межах села Погребняки Оболонської громади Кременчуцького району. Поліція розпочала розслідування.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

- Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на місце події, попередньо встановила, що місцевий мешканець, 1979 року народження, за допомогою шести риболовних сіток, загальною довжиною близько 300 м, та дерев’яного човна, виловив близько 20 кг риби різних видів. За попередньою оцінкою працівника Національного природного парку «Нижньосульський», сума завданих державі збитків становить понад 84 тисячі грн, - розповів начальник сектору поліцейської діяльності на воді (м. Кременчук) Дмитро Кисличенко.

Наразі підрозділом дізнання поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми - до трьох років обмеження волі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: браконьер вилов риби Кременчуцький район поліція Полтавщини
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