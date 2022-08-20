На Кременчуччині поліція затримала браконьєра, який з човна ловив рибу та заподіяв шкоди на 84 тис грн

А виловив браконьєр сітками у природньому парку усього 20 кг риби, за що може отримати до 3-х років обмеження волі
Сьогодні, 20-го серпня, під час проведення рейду акваторією Сулинської затоки Національного природного парку «Нижньосульський» працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили місцевого жителя, який з човна за допомогою 6 сіток займався незаконним виловом риби. Чоловік браконьєрничав у межах села Погребняки Оболонської громади Кременчуцького району. Поліція розпочала розслідування.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.
Наразі підрозділом дізнання поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми - до трьох років обмеження волі.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер