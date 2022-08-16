Дітей запрошують на безкоштовні гуртки у Кременчуці

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Кременчуцький будинок дитячої та юнацької творчості запрошує на навчання дітей, які хочуть співати, танцювати, грати на музичних інструментах та малювати. Зокрема, дітей-переселенців. У будинку творчості є понад 20 гуртків різних напрямків.

Малювання, ліпка, вишивка -«Чарівний клубок», «Художня майстерність», зразковий художній колектив «Художнє ліплення», зразковий художній колектив «Студія образотворчого мистецтва», «Майстерня по виготовленню м’якої іграшки», «Шкіряна та паперова пластика», «Квіткова майстерня» «Кольорові промінчики», «Супер Леді», театральний гурток «Браво», «Світ гри», «Оздоровча гімнастика»;

Спів і музика - оркестр духової та естрадної музики, зразковий художній колектив «Ансамбль естрадної пісні «Веселка», вокальний ансамбль «Смайлик»,

Танці - ансамбль сучасного танцю Young Dance Family, ансамбль сучасного естрадно-спортивного танцю «Тіп-топ», зразковий художній колектив «Ансамбль танцю «Козачата», зразковий художній колектив «Ансамбль бального танцю «Струмочок»

Для найменших - студія раннього розвитку «Капітошка» та «Карусель», де малечу у формі гри готують до вступу в школу і цікаво проводять свій час. Діти від 5 років також можуть відвідувати гуртки малювання.

Навчання безкоштовне. Набір до груп проводитиметься з 1 по 15 вересня, але починати звертатися можна уже з кінця серпня.

Документи, які необхідно подати:

заява про вступ дитини до гуртка;

ксерокопія свідоцтва про народження;

ідентифікаційний код дитини ( за наявності).

Адреса: вул. Миколи Залудяка, 14. E-mail: KremBDYUT@ukr.net. Телефон: (0536)74-14-42, ознайомитися з більш детальною інформацією можна на сайті.