Доба у Кременчуцькому районі: негода, повалені дерева та відключення світла

Доба у Кременчуцькому районі минула відносно спокійно, повідомив під час ранкового брифінгу начальник РВА Олег Лєднік.
За його даними, зафіксовано 5 викликів через алкогольне сп’яніння, складено 2 адмінпротоколи на нетверезих водіїв.
Минулої доби негода створила певні неприємності: у районі - відключення електроенергії (у тому числі - у центрі Кременчука), повалені дерева. Служби ліквідовують наслідки негоди.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер