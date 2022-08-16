Доба у Кременчуцькому районі: негода, повалені дерева та відключення світла

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Також зафіксовано 5 викликів поліції до нетверезих

Доба у Кременчуцькому районі минула відносно спокійно, повідомив під час ранкового брифінгу начальник РВА Олег Лєднік.

За його даними, зафіксовано 5 викликів через алкогольне сп’яніння, складено 2 адмінпротоколи на нетверезих водіїв.

Минулої доби негода створила певні неприємності: у районі - відключення електроенергії (у тому числі - у центрі Кременчука), повалені дерева. Служби ліквідовують наслідки негоди.