Понад 100 000 грн для військових зібрали на благодійному концерті у Кременчуці

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 245

Кілька сотень кременчужан та вимушених переселенців відпочили та зібрали допомогу військовим

Цими вихідними у Кременчуці в парку Придніпровський відбувся благодійний концерт «Доброго вечора, ми з України». Концерт трохи затримався через повітряну тривогу. Вся площа та алеї біля літньої сцени були заповнені кременчужанами та вимушеними переселенцями, які чекали концерту. Близько пів року у місті не відбувалося масштабних заходів через повномасштабне вторгнення росії.

Захід почався з хвилини мовчання за загиблими військовими на російсько-українській війні, виконання славня України та заклику хоча б на заході спілкуватися українською.

Усі охочі могли долучитися до збору коштів - перерахувати на картку або покласти до скриньки, які знаходилися біля сцени. Кожен, хто пожертвував на підтримку армії - отримав листівку з трактором, який везе ворожий підбитий танк.

На сцені виступили гурту з Харкова «Dream West», далі «Brains on Holidays» й звичайно легендарні кременчужани PROBASS ∆ HARDI. Наприкінці зустрічі на сцену вийшли військослужбовці. Кременчужани зустріли захисників під оплески та скандування: «Дякуємо!».

Один із організаторів заходу - Максим Кузьминський - повідомив, що зібрали 105 625 грн 5 коп та один медіатор для гітари.