На Полтавщині 2-х чоловіків підозрюють у співпраці ворогом

Поліціянти щодня проводять роботу з виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп. Про це повідомив Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.
Поліція Полтавщини закликає громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліціянтів, які виконують покладені на них службові обов'язки, та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер