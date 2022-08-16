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Надзвичайні новини

На Полтавщині 2-х чоловіків підозрюють у співпраці ворогом

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 185

 

На Полтавщині минулої доби перевірили понад 3 020 осіб

Поліціянти щодня проводять роботу з виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп. Про це повідомив Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

- Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили понад 700 транспортних засобів та більше ніж 3 020 осіб. Двох громадян перевіряють на причетність до співпраці з ворогом, - розповів він.

Поліція Полтавщини закликає громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліціянтів, які виконують покладені на них службові обов'язки, та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: війна поліція
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