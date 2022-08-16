Кременчуцькі батьки мають право самостійно обирати формат навчання своєї дитини

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

Відраховувати школярів через обраний формат навчання не будуть

В умовах повномасштабної війни в новому навчальному році батьки мають право самостійно обирати формат навчання своєї дитини – це може бути офлайн, дистанційне навчання чи екстернат. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

- Який би формат вони не обрали, дитину зі школи не виключатимуть, - заявив Андрій Вітренко, заступник очільника Міносвіти.

За його словами, до МОН вже надходять скарги про залякування батьків щодо таких відрахувань. Проте заяви про можливість відрахування є неправдивими.

- Міністерство на постійній основі комунікує з батьками і подекуди ми отримуємо «дзвіночки» про залякування батьків щодо відрахування дітей зі шкіл. Прошу донести до керівників закладів освіти діяти відповідно до законодавства і в межах своїх повноважень, – наголосив посадовець.

Окрім цього він зазначив, що офлайн навчання цього року відбуватиметься лише в тих школах, в яких є безпечні укриття або якщо такі захисні споруди розташовані неподалік.

Нагадаємо, що у Кременчуцькому районі третину шкіл підготують до очного навчання, а у Кременчуці – жодної.