Кременчуцькі батьки мають право самостійно обирати формат навчання своєї дитини

Відраховувати школярів через обраний формат навчання не будуть
В умовах повномасштабної війни в новому навчальному році батьки мають право самостійно обирати формат навчання своєї дитини – це може бути офлайн, дистанційне навчання чи екстернат. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.
За його словами, до МОН вже надходять скарги про залякування батьків щодо таких відрахувань. Проте заяви про можливість відрахування є неправдивими.
Окрім цього він зазначив, що офлайн навчання цього року відбуватиметься лише в тих школах, в яких є безпечні укриття або якщо такі захисні споруди розташовані неподалік.
Нагадаємо, що у Кременчуцькому районі третину шкіл підготують до очного навчання, а у Кременчуці – жодної.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер