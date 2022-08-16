Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Кременчук, Путін проти українського народу

Дід Петро з Полтавщини допоміг затонути російському танку на початку війни

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 595

 

Танкісти хотіли переїхати річку пошкодженим містком

У березні на межі Полтавської та Сумської областей рятувальники та тероборона підняли з дна річки ворожий танк, що раніше затонув разом із екіпажем. У цій історії не обійшлося без діда Петра, який мешкав неподалік. Про це виданню Зміст розповів боєць тероборони Полтавщини Руслан, який отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного «За взірцевість у військовій службі ІІІ ступеня».

Дід Петро живе біля річки.

- Коли група рашиських танків проїжджала по містку через річку двигун одного з танків не запустився і вони його кинули на тому березі. За час відсутності орків дід Петро закріпив на ворожому танку український прапор та підпалив міст. Коли повернулися окупанти і побачили на іншому березі «Український танк» то почали в паніці його розстрілювати з чотирьох танків знищивши повністю.

Після цього танкісти хотіли переїхати річку пошкодженим містком. Перший з них разом з екіпажем впав у воду та затонув. Боєць Руслан каже, що так один український дід знищив два російських танки на Полтавщині.

Танк затонув на початку повномасштабної війни. Тоді з Сумської області йшла колона російських військових на танках та БТР, які заблукали, а потім їхню колону розбили українські військові.

- Окупанти їхали колоною в село Кам’яне Лебединського району, що на межі із Полтавською областю, біля села Плішивець Миргородського району (колишній Гадяцький). Хотіли переїхати річку Псел старим дерев’яним мостом, але він не витримав важкої техніки і танк втопився у воді, – пише «АрміяInform».

31 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв:

- З тілами танкістів проведуть процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група, також у рамках закону.

Через це колона ворога мала повертатися, але закінчилося пальне. Тоді їх знищили українські військові. Частину колони розбили, частину техніки залишили цілою. Російські окупанти розбіглися місцевих лісах, залишили кулемети та зброю. Після цього й неформально оголосили про гадяцьке сафарі.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: війна гадяцьке сафарі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 30 від 28 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх