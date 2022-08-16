Дід Петро з Полтавщини допоміг затонути російському танку на початку війни

У березні на межі Полтавської та Сумської областей рятувальники та тероборона підняли з дна річки ворожий танк, що раніше затонув разом із екіпажем. У цій історії не обійшлося без діда Петра, який мешкав неподалік. Про це виданню Зміст розповів боєць тероборони Полтавщини Руслан, який отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного «За взірцевість у військовій службі ІІІ ступеня».
Дід Петро живе біля річки.
Після цього танкісти хотіли переїхати річку пошкодженим містком. Перший з них разом з екіпажем впав у воду та затонув. Боєць Руслан каже, що так один український дід знищив два російських танки на Полтавщині.
Танк затонув на початку повномасштабної війни. Тоді з Сумської області йшла колона російських військових на танках та БТР, які заблукали, а потім їхню колону розбили українські військові.
31 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв:
Через це колона ворога мала повертатися, але закінчилося пальне. Тоді їх знищили українські військові. Частину колони розбили, частину техніки залишили цілою. Російські окупанти розбіглися місцевих лісах, залишили кулемети та зброю. Після цього й неформально оголосили про гадяцьке сафарі.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер