Дід Петро з Полтавщини допоміг затонути російському танку на початку війни

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У березні на межі Полтавської та Сумської областей рятувальники та тероборона підняли з дна річки ворожий танк, що раніше затонув разом із екіпажем. У цій історії не обійшлося без діда Петра, який мешкав неподалік. Про це виданню Зміст розповів боєць тероборони Полтавщини Руслан, який отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного «За взірцевість у військовій службі ІІІ ступеня».

Дід Петро живе біля річки.

- Коли група рашиських танків проїжджала по містку через річку двигун одного з танків не запустився і вони його кинули на тому березі. За час відсутності орків дід Петро закріпив на ворожому танку український прапор та підпалив міст. Коли повернулися окупанти і побачили на іншому березі «Український танк» то почали в паніці його розстрілювати з чотирьох танків знищивши повністю.

Після цього танкісти хотіли переїхати річку пошкодженим містком. Перший з них разом з екіпажем впав у воду та затонув. Боєць Руслан каже, що так один український дід знищив два російських танки на Полтавщині.

Танк затонув на початку повномасштабної війни. Тоді з Сумської області йшла колона російських військових на танках та БТР, які заблукали, а потім їхню колону розбили українські військові.

- Окупанти їхали колоною в село Кам’яне Лебединського району, що на межі із Полтавською областю, біля села Плішивець Миргородського району (колишній Гадяцький). Хотіли переїхати річку Псел старим дерев’яним мостом, але він не витримав важкої техніки і танк втопився у воді, – пише «АрміяInform».

31 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв:

- З тілами танкістів проведуть процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група, також у рамках закону.

Через це колона ворога мала повертатися, але закінчилося пальне. Тоді їх знищили українські військові. Частину колони розбили, частину техніки залишили цілою. Російські окупанти розбіглися місцевих лісах, залишили кулемети та зброю. Після цього й неформально оголосили про гадяцьке сафарі.