Ворог втратив вже майже 44 тисячі рашистів: найзапекліші бої тривають на Донбасі

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 262

За минулу добу ЗСУ ліквідували 150 окупантів, 4 танки, 11 ББМ та ворожий вертоліт

За повідомленням Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 серпня орієнтовно склали: особового складу - близько 43900 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1880 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од,

артилерійських систем– 989 (+4) од,

РСЗВ - 263 (+2) од,

засоби ППО - 136 (+0) од,

літаків– 233 (+0) од,

гелікоптерів– 196 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),

крилаті ракети - 190 (+3),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,

спеціальна техніка - 92 (+0). - Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді! - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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