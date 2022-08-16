Ворог втратив вже майже 44 тисячі рашистів: найзапекліші бої тривають на Донбасі
Сьогодні, 10:26
Переглядів: 262
За минулу добу ЗСУ ліквідували 150 окупантів, 4 танки, 11 ББМ та ворожий вертоліт
За повідомленням Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 43900 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1880 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од,
- артилерійських систем– 989 (+4) од,
- РСЗВ - 263 (+2) од,
- засоби ППО - 136 (+0) од,
- літаків– 233 (+0) од,
- гелікоптерів– 196 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),
- крилаті ракети - 190 (+3),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,
- спеціальна техніка - 92 (+0).
- Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді! - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.