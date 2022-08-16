Повалені дерева та перекритий рух на вулицях Кременчука
Сьогодні, 09:45
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Що принесла негода на Кременчуччину
Ранок 16 серпня почався з грози та буревію. Негода принесла до Кременчука зламані гілки та повалені дерева, на деяких дорогах міста та району досі перекрито рух:
- вночі ДСНСники прибрали гілки на перехресті Троїцької та Перемоги, а ось вранці знову впала величезна гілка і зачепила авто «Благоустрою».
- на Першотравневій, 61 на автівку впало дерево;
- на перехресті вулиць Шевченка та Ігоря Сердюка впало дерево на проїжджу частину і перекрило рух по І.Сердюка;
- на Академіка Герасимовича біля АЗС впало дерево і перекрило рух по дорозі. Його прибрали рятувальники;
- між Міським садом і Гімназією №1 впало дерево, там немає проїзду;
- у Кривушах впала велика гілка, яка перегородила більше половини дороги;
- працівники ДСНС розпиляли й прибрали дерево з дороги у Малій Кохнівці.
Нагадаємо, що у двох районах Кременчука через негоду сталося аварійне відключення електроенергії.
Автор: Володимир Дмитренко
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