У двох районах Кременчука аварійне відключення електроенергії

Сьогодні, 16 серпня, о 8.00 виникло аварійне відключення електропостачання у двох районах Кременчука. За повідомленням АТ «Полтаваобленерго» для споживачів району Ревівка та Велика Кохнівка цей ранок став ранком без світла.
Чи стало це аврійне відключення наслідком негоди - енергетики не уточнюють.
Зауважимо, що сьогодні зранку частина Кременчука на кілька хвилин залишилася без електроенергії.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер