У двох районах Кременчука аварійне відключення електроенергії

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У деяких районах міста через грозу зникла електроенергія

Сьогодні, 16 серпня, о 8.00 виникло аварійне відключення електропостачання у двох районах Кременчука. За повідомленням АТ «Полтаваобленерго» для споживачів району Ревівка та Велика Кохнівка цей ранок став ранком без світла.

Чи стало це аврійне відключення наслідком негоди - енергетики не уточнюють.

Зауважимо, що сьогодні зранку частина Кременчука на кілька хвилин залишилася без електроенергії.