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Кременчук

10 квартир купили у Кременчуці для дітей-сиріт

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 322

 

Кавртири придбали в рамках пільгової житлової програми

10 квартир купили у Кременчуці для дітей-сиріт за кошти, які виділили місту в рамках пільгової житлової програми. Ще 20 людей підшукують собі житло, за яке частково або повністю заплатить держава. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 

На ці цілі минулого року держава виділила Кременчуку 10 мільйонів гривень, які й розподілили між 30 пільговиками з категорії дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Держава компенсує 100% вартості житла громадянам до 23 років та 30-70% тим, хто старше.

Всього на черзі у Кременчуці знаходиться понад 200 пільговиків із цієї категорії. Щоб забезпечити усі їх потреби в житлі необхідно понад 85 мільйонів гривень. Втім цього року, через війну, держава не виділяє грошей на пільгову житлову програму.

Основне завдання – знайти квартири 20 громадянам, аби кошти не були повернені до державного бюджету. Це питання обговорювали днями на засіданні комісії з питань забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом та підтримки малих групових будинків під головуванням заступника міського голови Ольги Усанової.

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Автор: Альона Душенко
Теги: квартири
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