Сильний імунітет відторгнув нирку: боксеру з Кременчука збирають кошти на допомогу

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 342

22-річний боксер із Кременчука Володимир Роздбудько потребував пересадки нирки. 28 червня завдяки небайдужих кременчужан вдалося зробити операцію з трансплантації нирки. Але 6 липня у Володимира відбулося відторгнення нової нирки. Дівчина боксера Анна розповіла, що у клініці, де вони лікуються, при таких операціях дають 98% гарантії приживання.

- На жаль, ми увійшли у 2%. Сталося це через те, що у Вови виявився дуже сильний імунітет, який просто не прийняв орган. Нирка попрацювала лише тиждень, - розповіла Анна.

Наразі Володимир знаходиться у клініці Туреччини на відновленні після двох операцій. Він приймає дорогі препарати для зниження імунітету, щоб передбачити всі ризики перед наступною операцією. Але, щоб її провести знову потрібен донор та 10 000 євро.

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