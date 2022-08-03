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Кременчук, Благодійність

Сильний імунітет відторгнув нирку: боксеру з Кременчука збирають кошти на допомогу

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 342

 

Рідні та знайомі терміново збирають кошти на операцію спортсмену

22-річний боксер із Кременчука Володимир Роздбудько потребував пересадки нирки. 28 червня завдяки небайдужих кременчужан вдалося зробити операцію з трансплантації нирки. Але 6 липня у Володимира відбулося відторгнення нової нирки. Дівчина боксера Анна розповіла, що у клініці, де вони лікуються, при таких операціях дають 98% гарантії приживання. 

Боксер з Кременчука Володимир Роздобудько потребує транспантації нирки
- На жаль, ми увійшли у 2%. Сталося це через те, що у Вови виявився дуже сильний імунітет, який просто не прийняв орган. Нирка попрацювала лише тиждень, - розповіла Анна. 

Наразі Володимир знаходиться у клініці Туреччини на відновленні після двох операцій. Він приймає дорогі препарати для зниження імунітету, щоб передбачити всі ризики перед наступною операцією. Але, щоб її провести знову потрібен донор та 10 000 євро. 

Картки для переказу допомоги:

ПриватБанк

5168 7520 1622 1924 (Тарасенко Анна Миколаївна)

4149 4998 0860 8374 (Роздобудько Володимир Вікторович)

Монобанк

5375 4141 3333 0125 (Тарасенко Дмитро Миколайович)

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога бокс
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