Які саме випускники-педагоги можуть отримати одноразову грошову допомогу

Частина випускників закладів вищої освіти за напрямами й спеціальностями педагогічного профілю мають право на одноразову грошову допомогу. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.
Ця можливість передбачена постановою Кабміну від 26 вересня 2006 р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів».
Кошти надають випускникам денної форми навчання, які навчались за держзамовленням у закладах вищої освіти та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань «01 Освіта/Педагогіка».
Обов’язковою умовою є укладання випускниками договору про роботу на посадах педпрацівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти. Договір має бути укладений не менш як на три роки, - заявили у міністерстві.
П’ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений на 1 січня календарного року. Тобто у 2022 році ця сума становить 12 405 грн.
Потрібно подати заяву на її надання до закладу вищої освіти, де випускник отримав диплом, разом з такими документами:
Заяву необхідно подати до 10 жовтня. Адміністрація ВНЗ, у свою чергу, до 15 жовтня передає такі заяви до департаментів освіти та науки обласних державних адміністрацій чи Київської міської держадміністрації, - зауважили в МОН.
Якщо випускник закінчив навчання у листопаді-грудні, його включають до списків одержувачів одноразової адресної грошової допомоги наступного календарного року.
До кінця року, в якому списки претендентів на отримання допомоги були подані до обласних департаментів освіти чи відповідного департаменту Київської міської держадміністрації.
Не потрібно повертати кошти, якщо протягом 30 днів після звільнення отримувач допомоги укладе інший договір на зайняття посади педпрацівника.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер