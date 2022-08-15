Які саме випускники-педагоги можуть отримати одноразову грошову допомогу

Вчора, 22:00 Переглядів: 168

На сьогодні це понад 12 тис. грн

Частина випускників закладів вищої освіти за напрямами й спеціальностями педагогічного профілю мають право на одноразову грошову допомогу. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Ця можливість передбачена постановою Кабміну від 26 вересня 2006 р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів».

Хто саме може отримати кошти?

Кошти надають випускникам денної форми навчання, які навчались за держзамовленням у закладах вищої освіти та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань «01 Освіта/Педагогіка».

Обов’язковою умовою є укладання випускниками договору про роботу на посадах педпрацівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти. Договір має бути укладений не менш як на три роки, - заявили у міністерстві.

Яка сума допомоги?

П’ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений на 1 січня календарного року. Тобто у 2022 році ця сума становить 12 405 грн.

Як отримати таку допомогу?

Потрібно подати заяву на її надання до закладу вищої освіти, де випускник отримав диплом, разом з такими документами:

копією трудової книжки (за наявності);

копією договору про роботу на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти.

Заяву необхідно подати до 10 жовтня. Адміністрація ВНЗ, у свою чергу, до 15 жовтня передає такі заяви до департаментів освіти та науки обласних державних адміністрацій чи Київської міської держадміністрації, - зауважили в МОН.

Якщо випускник закінчив навчання у листопаді-грудні, його включають до списків одержувачів одноразової адресної грошової допомоги наступного календарного року.

Коли саме надають допомогу?

До кінця року, в якому списки претендентів на отримання допомоги були подані до обласних департаментів освіти чи відповідного департаменту Київської міської держадміністрації.

- У разі відмови приступати до обов’язків педпрацівника чи звільнення з власної ініціативи, за угодою сторін чи за порушення трудової дисципліни, грошову допомогу потрібно повернути вишу в повному обсязі. ВНЗ, у свою чергу, повертає кошти до місцевого бюджету, - наголосили в міністерстві.

Не потрібно повертати кошти, якщо протягом 30 днів після звільнення отримувач допомоги укладе інший договір на зайняття посади педпрацівника.