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Кременчук

У сквері «Енерджі» висаджують піраканту, сакуру та барбарис

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 118 Коментарів: 2

 

Тим часом працівники ШРБУ укладають новий бортовий камінь та дорожню основу

У новому сквері «Енерджі», що на Молодіжному, почали висаджувати кущі та дерева. За словами головного озеленювача комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» Світлани Кулинич, там ростимуть піраканта, напіввічнозелені декоративні кущі, сакура, а на  центральній клумбі – барбарис та декоративні злакові культури.

Зелена зона біля палацу культури «Нафтохімік» отримає нове життя. Тут по-іншому спланували територію, розбили квітники, укладуть тротуарну плитку на пішохідних доріжках та рулонну траву на газонах. У сквері також встановлять нові лави та проведуть мережі крапельного поливу для догляду за рослинами.

На прилеглій до скверу території проводяться також дорожні роботи. Працівники КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» ремонтують проїжджу частину дороги провулку Грозненського. Наразі комунальники укладають новий бортовий камінь та дорожню основу, після чого приступлять до укладання нового асфальтного покриття.

Першу чергу робіт у сквері «Енерджі» планують завершити до Дня нафтопереробника, другу – до Дня міста.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: сквер Нафтохімік Молодіжний
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Коментарі: 2

489
ankrem:
Сьогодні, 08:49

А не было празднков, так бы без сквера и жили.

Даёшь 5 летку за 4 года. Ура товарищи.


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LYuSIYa:
Сьогодні, 11:37

Заї..и вже своєю показухою!!! Ще промовчіть про аварійну ситуацію сьогодні!


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