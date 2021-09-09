У сквері «Енерджі» висаджують піраканту, сакуру та барбарис

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 118 Коментарів: 2

У новому сквері «Енерджі», що на Молодіжному, почали висаджувати кущі та дерева. За словами головного озеленювача комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» Світлани Кулинич, там ростимуть піраканта, напіввічнозелені декоративні кущі, сакура, а на центральній клумбі – барбарис та декоративні злакові культури.

Зелена зона біля палацу культури «Нафтохімік» отримає нове життя. Тут по-іншому спланували територію, розбили квітники, укладуть тротуарну плитку на пішохідних доріжках та рулонну траву на газонах. У сквері також встановлять нові лави та проведуть мережі крапельного поливу для догляду за рослинами.

На прилеглій до скверу території проводяться також дорожні роботи. Працівники КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» ремонтують проїжджу частину дороги провулку Грозненського. Наразі комунальники укладають новий бортовий камінь та дорожню основу, після чого приступлять до укладання нового асфальтного покриття.

Першу чергу робіт у сквері «Енерджі» планують завершити до Дня нафтопереробника, другу – до Дня міста.