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Кременчук

Осінь, почекай: у Кременчук приходить потепління

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 687

 

Дощів найближчим часом не буде

Наприкінці минулого тижня у Кременчуці різко похолодало – і містяни були вимушені «перестрибнути» з літніх шортів та футболок в штани та осінні куртки. Проте осені все ж таки доведеться зачекати, адже у наше місто повертається тепло.

Sinoptik на найближчі 10 днів прогнозує погоду без опадів. Загалом температура вдень триматиметься на рівні +23-26°С.

Що стосується Ventusky, цей погодний портал пророкує Кременчуку досить високі як для вересня температурні значення – з суботи, 11 вересня, і до вівторка, 21 вересня, повітря прогріється до рекордних +28-29°С. А от останні два дні цього робочого тижня, четвер і п'ятниця, порадують комфортним температурним режимом – +22-25°С. Дощі найближчим часом не поливатимуть Кременчук, а от сонячних годин буде багато.

Gismeteo малює ширшу картину, тут бачимо прогноз на місяць. З 8 по 16 вересня стовпчики термометрів показуватимуть у денний час +20-25°С. І лише з 18 вересня почне холодати, але несуттєво – до +17°С. Але з цієї дати почне періодично дощити.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз осень тепло
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