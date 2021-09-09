Кременчуцька гімнастка виступила на міжнародному турнірі

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 607

У Дніпрі наприкінці літа, з 27 до 29 серпня, у Дніпрі відбувся міжнародний турнір з художньої гімнастики Dnipro Diamonds Open Cup присвячений 45-річчю КПНЗ СДЮШОР ДМР.

Участь у змаганнях взяла вихованка КДЮСШ №1 Олександра Рудь. Спортсменка вдало виступила на цих змаганнях та виборола срібло в багатоборстві.

Вітаємо Олександру та її тренера - Заслуженого тренера України з художньої гімнастики Наталію Сололодовникову.