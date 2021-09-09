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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцька гімнастка виступила на міжнародному турнірі

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 607

 

Наша спортсменка завоювала нагороду

У Дніпрі наприкінці літа, з 27 до 29 серпня, у Дніпрі відбувся міжнародний турнір з художньої гімнастики Dnipro Diamonds Open Cup присвячений 45-річчю КПНЗ СДЮШОР ДМР.

Участь у змаганнях взяла вихованка КДЮСШ №1 Олександра Рудь. Спортсменка вдало виступила на цих змаганнях та виборола срібло в багатоборстві.
Вітаємо Олександру та її тренера - Заслуженого тренера України з художньої гімнастики Наталію Сололодовникову.

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Автор: Альона Душенко
Теги: гімнастика
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