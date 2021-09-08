У Кременчуці коронавірусом інфікувалося ще 5 людей, серед них 14-річна дитина

Вчора, 23:12 Переглядів: 303 Коментарів: 1

8 вересня в нашому місті зареєстрували п'ять нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, інфікувалися дві жінки 65 і 70 років, двоє чоловіків 39 і 80 років та одна дитина 14 років. Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Зараз в інфекційних шпиталях лікується двадцять чотири пацієнта. Одужало дві людини.

Всього у Кременчуці нараховують 9555 хворих, одужало 9202, померло 275.