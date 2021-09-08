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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці коронавірусом інфікувалося ще 5 людей, серед них 14-річна дитина

Вчора, 23:12 Переглядів: 303 Коментарів: 1

 

Одужало двоє

8 вересня в нашому місті зареєстрували п'ять нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, інфікувалися дві жінки 65 і 70 років, двоє чоловіків 39 і 80 років та одна дитина 14 років. Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Зараз в інфекційних шпиталях лікується двадцять чотири пацієнта. Одужало дві людини.

Всього у Кременчуці нараховують 9555 хворих, одужало 9202, померло 275.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус
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Коментарі: 1

46
SaneK:
Сьогодні, 00:14

Всього у Кременчуці нараховують 9555 хворих

Столько больных короной в данный момент? Или это всё же те, кто уже переболел + те кто болеет?


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