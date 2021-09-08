Поблизу залізничної станції знайшли обгоріле тіло

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8 вересня, близько 08.10, до поліції Гребінки надійшло повідомлення від пасажира потяга, що неподалік залізничної станції «Лазірки», поблизу залізничного полотна лежить обгорілий чоловік.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили тіло чоловіка без ознак життя, зі слідами опіків.

Як повідомили у пресслужбі поліції, загиблим виявився 57–річний житель села Павлівщина, Лубенського району. Причину смерті встановлять судово-медичні експерти.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.