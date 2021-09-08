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Надзвичайні новини

Хлопець без прав загинув за кермом: того, хто дав йому авто, посадили на 3 роки

Сьогодні, 18:11 Переглядів: 1 076

 

Обоє вони були нетверезими

В червні на Полтавщині 16-річний хлопець загинув за кермом автомобіля. За даними слідства, 4 червня п'яний чоловік, не переконавшись, що 16-річний односелець має права, дозволив йому сісти за кермо Volkswagen Golf. На автодорозі Дубина-Руденківка, не впоравшись із керуванням, неповнолітній зіткнувся з мотоциклом Hunter та загинув. Також травми отримала неповнолітня пасажирка автомобіля.

Більш того, у ході досудового розслідування та судового розгляду встановили, що загиблий також був п'яним.

Як повідомляє пресслужба обласної прокуратури, вироком суду першої інстанції чоловіка визнали винним у допуску до керування транспортним засобом особи, яка не мала права керувати ним, вчинене особою, відповідальною за експлуатацію транспортного засобу, що спричинило смерть потерпілого та середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 287 КК України), і призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, строком на 2 роки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура суд ДТП
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