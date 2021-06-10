Хлопець без прав загинув за кермом: тому, хто дав йому авто повідомили про підозру

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 192

На Полтавщині 16-річний хлопець загинув за кермом автомобіля. За даними прокуратури Полтавщини, 42-річному жителю одного із сіл Полтавського району вже повідомили про підозру. Справа в тому, що він пустив за кермо своєї автівки хлопця, який не мав прав на керування транспортним засобом. Неповнолітній не впоравшись із керуванням, зіткнувся з мотоциклом Hunter та унаслідок дорожньо-транспортної події загинув на місці. Аварія сталася на автодорозі Дубина-Руденківка.

Наразі з’ясовано, що загиблий не мав посвідчення водія, а відтак і права керувати будь-яким транспортним засобом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

До відома: згідно з Правилами дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 № 1306, водієві забороняється передавати керування транспортним засобом особам, які не мають при собі посвідчення на право керування ним, якщо це не стосується навчання водінню відповідно до вимог цих Правил.



