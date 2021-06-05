В ДТП на Полтавщині загинув неповнолітній, ще четверо людей травмувалися

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На Новосанжарщині, 4 червня, близько 20.00, на автодорозі Дубина-Руденківка зіткнулися Volkswagen Golf під керуванням 17-річного водія та мотоцикл Hunter Б-200 під керуванням 21-річного водія.





Як повідомляє пресслужба поліції, внаслідок ДТП неповнолітній водій автомобіля загинув на місці. Пасажири легковика 43 та 16 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Новосанжарської районної лікарні. Водій та 16-річний пасажир також отримали тілесні ушкодження та доставлені до районної лікарні.









На часі обставини та причини ДТП з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.



За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, а також за ст.287 (Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом) Кримінального кодексу України.



