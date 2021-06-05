Кременчужани з наркотиками в кишені розпивали алкоголь на вулиці

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 514

4 червня ТОРівці виявили у кременчужанина речовину, схожу на наркотичну, повідомляє пресслужба патрульної поліції.

На вулиці Мічуріна увагу охоронців порядку привернула компанія, яка розпивала алкогольні напої у забороненому для цього місці.

Під час бесіди інспектори помітили, що один з порушників помітно нервує. Оскільки така поведінка видалася поліцейським підозрілою, то вони здійснили поверхневу перевірку, під час якої виявили у чоловіка паперовий згорток з наркотиком.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.