Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині показали хід ремонтних робіт на одній з найбільш зруйнованих ділянок траси М-22

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 586

 

Крім заміни покриття, проводиться посилення основи дороги за допомогою технології холодного ресайклінгу

В «Укравтодорі» розповіли про хід робіт на одній з найбільш зруйнованих ділянок траси М-22 Полтава-Олександрія поблизу с. Мачухи Полтавського району.

- Цієї весни розпочато поточний середній ремонт відрізка, - йдеться в повідомленні.

Крім заміни покриття проводиться посилення основи дороги за допомогою технології холодного ресайклінгу.

Паралельно триває проведення регенерації і створення вирівнюючого шару дорожнього одягу.

Після цього буде укладено ще два шари асфальтобетону. На об'єкті працює компанія РДС.

 

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: дорога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх