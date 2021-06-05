На Полтавщині показали хід ремонтних робіт на одній з найбільш зруйнованих ділянок траси М-22

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 586

Крім заміни покриття, проводиться посилення основи дороги за допомогою технології холодного ресайклінгу

В «Укравтодорі» розповіли про хід робіт на одній з найбільш зруйнованих ділянок траси М-22 Полтава-Олександрія поблизу с. Мачухи Полтавського району.

- Цієї весни розпочато поточний середній ремонт відрізка, - йдеться в повідомленні.

Крім заміни покриття проводиться посилення основи дороги за допомогою технології холодного ресайклінгу.

Паралельно триває проведення регенерації і створення вирівнюючого шару дорожнього одягу.

Після цього буде укладено ще два шари асфальтобетону. На об'єкті працює компанія РДС.