На Полтавщині показали хід ремонтних робіт на одній з найбільш зруйнованих ділянок траси М-22

Крім заміни покриття, проводиться посилення основи дороги за допомогою технології холодного ресайклінгу
В «Укравтодорі» розповіли про хід робіт на одній з найбільш зруйнованих ділянок траси М-22 Полтава-Олександрія поблизу с. Мачухи Полтавського району.
Крім заміни покриття проводиться посилення основи дороги за допомогою технології холодного ресайклінгу.
Паралельно триває проведення регенерації і створення вирівнюючого шару дорожнього одягу.
Після цього буде укладено ще два шари асфальтобетону. На об'єкті працює компанія РДС.