У Полтаві чоловік «замінував» будівлю, але яку не сказав

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До поліції Полтавщини 4 червня, близько 16.00, надійшов дзвінок від чоловіка, який повідомив про «замінування» приміщення у Полтаві. Яке саме приміщення - він не вказав, але повідомив, що вибух станеться близько 19.00.

Як повідомили у пресслужбі поліції, оперативники одразу розпочали розшукові заходи. Близько 18.30 поліцейські Полтавського райуправління встановили особу правопорушника. Ним виявився 30-річний чоловік.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, відомості внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини, правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі.