Акторка, співачка та студентка: що новенького почитати кременчужанам

Донна Леоне «Ария смерти»

Прихильники обожнювали приму Флавію Петреллі, захоплювалися її божественним голосом. Але був і один прихильник, що став її кошмаром. Після кожного концерту таємний обожнювач завалював гримерку прими букетами жовтих троянд. Він викрадав її рукавички та інші дамські дрібнички. Фанатська прив’язаність переросла в манію. Напад на молоду співачку Франческу, подругу Флавії, став першим попередженням про небезпеку.

Детектив Гвідо Брунеті, старий знайомий прими, вирішує їй допомогти. Він упевнений, що легко вирахує зловмисника.