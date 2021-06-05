Акторка, співачка та студентка: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Елізабет Гілберт «Місто дівчат»
Розповідь починається 1940 року, коли дев’ятнадцятилітню Вівіан Морріс виганяють з престижного коледжу. Батьки відправляють її на Мангеттен до тітки – власниці невеликого, проте дуже ексцентричного театру. Несподівано для себе Вівіан опиняється у справжньому вирі богемного життя. Знайомства з зірками, незвичайні театральні постановки, ріки алкоголю і відчуття цілковитої свободи спершу заворожують та спокушають, а потім вибивають землю з-під ніг. І це лише початок шляху Вівіан довжиною в життя…
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Донна Леоне «Ария смерти»
Прихильники обожнювали приму Флавію Петреллі, захоплювалися її божественним голосом. Але був і один прихильник, що став її кошмаром. Після кожного концерту таємний обожнювач завалював гримерку прими букетами жовтих троянд. Він викрадав її рукавички та інші дамські дрібнички. Фанатська прив’язаність переросла в манію. Напад на молоду співачку Франческу, подругу Флавії, став першим попередженням про небезпеку.
Детектив Гвідо Брунеті, старий знайомий прими, вирішує їй допомогти. Він упевнений, що легко вирахує зловмисника.
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Дмитрий Агалаков «Жертвенный камень Ахилла»
Багато років люди обходили ці місця стороною. Жахлива печера під горою, де зачаївся таємничий ідол. Йому приносилися людські жертви. Похмурий острів на озері, взимку та влітку оповитий туманом. Хто потрапляє на нього, той зникає без сліду. За легендою його населяють відьми та відьмаки, вони крадуть людей та роблять своїми рабами, а дівчат згодовують величезному сому, що живе в озері. І ось, одного разу, сюди приїхали на практику студенти. Їм нічого не страшно, але тільки до того часу, коли була вбита Жанна, найгарніша з них. І тоді відмінниця Юля взялася за справу…