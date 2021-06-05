Кременчуцький Центр масової вакцинації від COVID-19: погляд зсередини

5.06.2021, 16:03 Переглядів: 3 822

«ТелеграфЪ» завітав до ліцею №11 «Гарант», в приміщенні якого розмістився Центр, аби особисто дізнатися про перебіг вакцинації кременчужан

Протягом вихідних 5 та 6 червня в Україні запрацювало 10 центрів масової вакцинації, з них 5 – в Полтавській області. Зокрема, в Кременчуцькому Центрі планують робити близько 1000 щеплень щодня.

«ТелеграфЪ» завітав до ліцею №11 «Гарант», в приміщенні якого розмістився Центр, аби особисто дізнатися про перебіг вакцинації кременчужан.

Куратор Центру Марія Чорнявська провела екскурсію приміщенням і розповіла про те, як, власне, проходить щеплення.

На вході у всіх вимірюють температуру, пропонують скористатись санітайзером, а потім направляють до столика, де працівники Центру розкажуть про вакцину. Потім дадуть підписати згоду на щеплення, а далі людина проходить до лікаря, який вносить її дані в реєстр.

Тут, в холі ліцею, можна переглянути пізнавальне відео про те, як саме працює вакцина від COVID-19.

Наступний етап – саме щеплення. Лікар ще раз запитує, чи не має людина алергії або індивідуального несприйняття препарату, а потім направляє в одну з трьох кабінок.

В Центрі працюють три мобільні бригади, в склад яких входять досвідчені спеціалісти. Наразі використовують препарат CoronaVac. За словами кременчужан, укол зовсім не болісний.

Після щеплення людину направляють в кімнату відпочинку, де вона має посидіти пів години, аби пересвідчитись, що ніяких неприємних наслідків немає. Пані Марія повідомила:

- Після вакцинації всі почувалися добре, і жодного випадку погіршення самопочуття, спричиненого вакциною, не було. Взагалі, бажаючих отримати щеплення багато – станом на 11.30 ми зробили понад 400 щеплень.

Працівники кажуть, що зранку було більш людно, потім охочих вакцинуватись поменшало - але й зараз кременчужани продовжують йти до Центру.

Слід зазначити, що процес організований дуже добре: ніяких скупчень людей, всюди дотримуються дистанції, регулярно проводиться санітарна обробка як окремих поверхонь, так і всього приміщення. Є навіть кулери з водою, аби забезпечити відвідувачам комфортні умови.

Пані Марія запевнила, що вакцини в Центрі достатньо, і запросила всіх бажаючих записуватись в сімейних лікарів або через «Дію» та приходити на щеплення.