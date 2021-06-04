Кременчук, Полтавщина

Тимчасові Центри масової вакцинації на Полтавщині: як працюватиме система

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 096 Коментарів: 10

 

Центри відкриють на вихідних 5 та 6 червня

3 червня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив на своєму Telegram-каналі, що на вихідних в області планують відкрити 5 тимчасових Центрів масової вакцинації. Щеплення проводитимуть в:

  • Полтаві – на базі  Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (проспект Першотравневий, 5; 0996113871, 0500144669, 0963381919 – реєстратор у Центрі вакцинації);
  • Кременчуці – на базі Кременчуцького ліцею №11 «Гарант» (вул. Першотравнева, 53; 0633380231 та 0633379150 – телефони реєстратури ЦМСД №3 для запису на вакцинацію);
  • Лубнах – на базі кінотеатру «Київська Русь» (проспект Володимирський, 16; 0662487225 - реєстратор у Центрі вакцинації);
  • Миргороді – на базі міського будинку культури (вул. Гоголя 141\1; 0669725840, 0667991926, 0636681844 - реєстратор у Центрі вакцинації);
  • Горішніх Плавнях – відокремлений адмінкорпус ПрАТ «Гірничо-збагачувальний комбінат» (вул. Будівельників, 16; 0675309331 – реєстратор у Центрі вакцинації).
В Кременчуці вже 5 червня з’явиться центр масової вакцинації від COVID-19

За уточненою інформацією, щеплення можна зробити з 9.00 до 18.00. При собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код або декларацію з сімейним лікарем та мобільний телефон.

Як повідомляють читачі, тим, хто записувався на щеплення через додаток «Дія» або в сімейного лікаря, вже почали телефонувати і запрошувати до Кременчуцького Центру масової вакцинації. Ба більше, закликають приводити друзів та знайомих!

Протягом двох днів в центрах планують вакцинувати 5800 людей, але в той же час продовжуватимуть і планову вакцинацію населення.

Зокрема, в Кременчуці зроблять 2000 щеплень.

 

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація центри масової вакцинації COVID-19
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Коментарі: 10

180
lag8600:
Сьогодні, 08:35

Какой вакциной будут вакцинировать?


3 0
91
GAndy:
Сьогодні, 09:03

Цитата: lag8600

Какой вакциной будут вакцинировать?

Тут не ответят, а властям все равно.


0 1
59
Зорин:
Сьогодні, 09:03

Какой вакциной будут вакцинировать?
А той, что во всем мире отказались, а наш дурко взял ее.


4 5
22
Meo:
Сьогодні, 09:30

Цитата: lag8600

Какой вакциной будут вакцинировать?

Синоваковской КороноВакой вроде.


3 0
47
sergeyhat:
Сьогодні, 09:57

Цитата: lag8600

Какой вакциной будут вакцинировать?

 Sinovac Coronovac - китайская вакцина.



Цитата: Зорин

Какой вакциной будут вакцинировать?
А той, что во всем мире отказались, а наш дурко взял ее.

Прям таки и во всем мире. Вакцину Sinovac Coronovac закупают/применяют страны с похожим на наш уровнем развития (всего около 40 стран): Азербайджан, Турция, Китай, Бразилия, Чили, Молдова, Сингапур, Грузия, Змбабве.

 

ВОЗ одобрил ее для экстренного применения 1 июня. Теперь она и в ЕС появится, в тех странах, где нет своих заводов и которым стабильно достается меньше всех вакцины.


2 0
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Туся:
Сьогодні, 09:58

Цитата: Зорин

Какой вакциной будут вакцинировать?
А той, что во всем мире отказались, а наш дурко взял ее.

 А, Ви гадаєте, що нам американську, елітну  пришлють?  Може й пришлють . та не для усих  смертних. Ми будемо вдовільняться і простою китайською. Вона теж дає імунітет.


5 1
324
Хатаб:
Сьогодні, 10:53

Всі стали такими спеціалістами з вакцин, розбираються у тонкощах виробництва... У нас всі знають, як керувати країною, як грати у футбол, тепер ще і про вакцини все стали знати...


1 4
76
ww:
Сьогодні, 11:23

Справа в тому, що є Pfizer. В не такій кількості, як Coronovac, але є.

Однак нею за програмою щеплять  лише освітян, лікарів +.... у кого зв'язки/депутати тощо.

Якщо ти не лікар чи вчитель, фіг вам називається.

Кілька моїх родичів щепилися Coronovac. 

До речі, Coronovac цього тижня схвалено офіційно ВООЗ.

Показники, що не захворієш, не такі високі, як у Moderna чи Pfizer. 

Але майже 100% що не буде тяжкого перебігу захворювання. Що вже великий +.

 

 

 



Цитата: Хатаб

Всі стали такими спеціалістами з вакцин, розбираються у тонкощах виробництва... У нас всі знають, як керувати країною, як грати у футбол, тепер ще і про вакцини все стали знати...

А ви читайте більше доказових джерел. І теж будете розбиратися.  

Читайте результати фаз досліджень вакцин: кількість щеплених,  побічні дії,  вікову групу щеплених тощо. 


2 0
324
Хатаб:
Сьогодні, 11:42

А ви читайте більше доказових джерел. І теж будете розбиратися.  

Читайте результати фаз досліджень вакцин: кількість щеплених,  побічні дії,  вікову групу щеплених тощо. 

 

Для того, що правильно в цьому розібратись, треба бути спеціалістом. А читати можна все, що завгодно. На сараї теж багато чого пишуть, а там дрова лежать. 


1 3
76
ww:
Сьогодні, 12:49

Цитата: Хатаб

А ви читайте більше доказових джерел. І теж будете розбиратися.  

Читайте результати фаз досліджень вакцин: кількість щеплених,  побічні дії,  вікову групу щеплених тощо. 

 

Для того, що правильно в цьому розібратись, треба бути спеціалістом. А читати можна все, що завгодно. На сараї теж багато чого пишуть, а там дрова лежать. 

Наукові джерела читайте. Там не як на заборі.


2 0

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