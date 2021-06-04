Тимчасові Центри масової вакцинації на Полтавщині: як працюватиме система

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 096 Коментарів: 10

3 червня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив на своєму Telegram-каналі, що на вихідних в області планують відкрити 5 тимчасових Центрів масової вакцинації. Щеплення проводитимуть в:

Полтаві – на базі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (проспект Першотравневий, 5; 0996113871, 0500144669, 0963381919 – реєстратор у Центрі вакцинації);

Кременчуці – на базі Кременчуцького ліцею №11 «Гарант» (вул. Першотравнева, 53; 0633380231 та 0633379150 – телефони реєстратури ЦМСД №3 для запису на вакцинацію);

Лубнах – на базі кінотеатру «Київська Русь» (проспект Володимирський, 16; 0662487225 - реєстратор у Центрі вакцинації);

Миргороді – на базі міського будинку культури (вул. Гоголя 141\1; 0669725840, 0667991926, 0636681844 - реєстратор у Центрі вакцинації);

Горішніх Плавнях – відокремлений адмінкорпус ПрАТ «Гірничо-збагачувальний комбінат» (вул. Будівельників, 16; 0675309331 – реєстратор у Центрі вакцинації).

За уточненою інформацією, щеплення можна зробити з 9.00 до 18.00. При собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код або декларацію з сімейним лікарем та мобільний телефон.

Як повідомляють читачі, тим, хто записувався на щеплення через додаток «Дія» або в сімейного лікаря, вже почали телефонувати і запрошувати до Кременчуцького Центру масової вакцинації. Ба більше, закликають приводити друзів та знайомих!

Протягом двох днів в центрах планують вакцинувати 5800 людей, але в той же час продовжуватимуть і планову вакцинацію населення.

Зокрема, в Кременчуці зроблять 2000 щеплень.