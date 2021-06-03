В Кременчуці зареєстрували 26 нових випадків захворювання на коронавірус

Вчора, 21:51 Переглядів: 417

Сьогодні, третього червня, в Кременчуці зареєстрували 26 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 14 жінок віком від 37 до 74 років, 11 чоловіків від 25 до 87 років та 13-річна дитина. Із них 21 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні, а 5 - лікуються в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 51 пацієнт. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.

Одужали 49 пацієнтів.

Всього зареєстрували 9171 випадків: одужало 8558, померло 262.