Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Кременчуці зареєстрували 26 нових випадків захворювання на коронавірус

Вчора, 21:51 Переглядів: 417

 

Одужали 49 пацієнтів

Сьогодні, третього червня, в Кременчуці зареєстрували 26 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 14 жінок віком від 37 до 74 років, 11 чоловіків від 25 до 87 років та 13-річна дитина. Із них 21 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні, а 5 - лікуються в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 51 пацієнт. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.

Одужали 49 пацієнтів.

Всього зареєстрували 9171 випадків: одужало 8558, померло 262.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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