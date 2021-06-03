Кременчук, Спорт, Афіша

Школа-інтернат ім. Піддубного стане центром Всеукраїнського заходу «Рух - це здорово» на Полтавщині

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Захід відбудеться у Кременчуцькій спеціалізованій школі-інтернат спортивного профілю ім.Піддубного

До Міжнародного дня захисту дітей 8 травня у Кременчуці відбудеться Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Рух - це здорово». Захід серед молоді відбудеться у Кременчуцькій спеціалізованій школі-інтернат спортивного профілю ім.Піддубного. 


Цікаво, що відповідно до листа Міністерства освіти та науки, спортивний захід відбудеться одночасно по всій Україні. Почесне право бути центром проведення даного заходу на Полтавщині визначено Кременчуцьку спеціалізовану школу-інтернат спортивного профілю ім.Піддубного. 

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Автор: Альона Душенко
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